KARESİ'DE ENGELSİZ SPOR ŞENLİKLERİ YAPILDI

Karesi'de Engelsiz Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte Atletizm, Bocce, Masa Tenisi, Geleneksel Türk Okçuluğu, Penaltı Yarışması, Parkur yarışması, Badminton, Matrak ve Plastik Ok branşlarında özel öğrenciler ve engel tanımayan sporcular yarışarak gönüllerince eğlendiler.

Karesi Kaymakamlığı koordinesinde Karesi Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi, Sakatlar Derneği işbirliğinde; Dünya Engelliler Günü kapsamında "Karesi'de Engelsiz Spor Şenliği" Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ev sahipliğinde İsmail Akçay Atletizm Pisti tesislerinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte sporcuları Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp, Karesi İlçe kurum müdürleri ve çocukların aileleri de yalnız bırakmadı. Yarışmaya katılarak başarılı olan tüm çocuklara protokol tarafından madalya verildi.

"Bir Gün Değil, Her gün Beraberiz" sloganıyla Karesi ilçesinde engelli bireylere her hafta "Her Çarşamba Engelsiz Yaşama Merhaba" sloganıyla okullarında çeşitli spor branşlarında spor eğitimleri veriliyor. Ayrıca Karesi Belediyesi Yüzme havuzunda da antrenörler eşliğinde engelli öğrencilere her hafta Çarşamba günü yüzme eğitimi veriliyor.

