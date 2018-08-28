Kardemir Karabükspor, Eskişehirspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, hazırlıklarına başladı.

Çamlık Spor Tesisleri'nde teknik direktör Fikret Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik çalışmanın ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehirspor maçı hazırlıklarına başladıklarını, maç gününe kadar aralıksız çalacaklarını söyledi.

Her iki takımın da sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Yılmaz, sorunların aşılması için destek beklediklerini kaydetti.