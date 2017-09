Kardemir Karabükspor'da Teleset Mobilya Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı.



Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalışmanın ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.



İdmana, sakatlığı devam eden Serdar Deliktaş ile rahatsızlıkları bulunan Cristian Tanase ve Mustapha Yatabare katılmadı.



Sözeri: "Bu sezon deplasmanlarda iyi performansımız var"



Erkan Sözeri, idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin 4. haftasında oynadıkları ve 1-0 yenildikleri Beşiktaş maçında, korkak oynadıkları yönündeki eleştirilere katılmadığını söyledi.



Hiçbir takımdan korkmadıklarını belirten Sözeri, her maça 3 puan parolası ile çıktıklarını ifade etti.



Beşiktaş mağlubiyetinin kendilerini etkilemeyeceğini vurgulayan Sözeri, bu hafta sonu oynayacakları Teleset Mobilya Akhisarspor'un kaliteli bir ekip olduğunu belirtti.



Boş alanlar bulduğu zaman her zaman tehdit edebilecek bir takımla oynayacaklarının altını çizen Erkan Sözeri, "Onun için deplasmanda iyi mücadele edip, rakibe iyi reaksiyon verip, puan ya da puanlarla dönmek hedefimiz. Bu sezon deplasmanlarda iyi performansımız var. İki deplasman maçında galip olmamıza rağmen kötü goller yedik. Oralardan üçer puanla dönebilirdik. Oyunumuzu sürdürüp, puan ya da puanlarla ayrılmak ana hedefimiz." diye konuştu.



Maçlarını oynadıkları Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı zemininin Beşiktaş maçı sonrası eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Sözeri, "Oradaki görevliler biraz daha dikkat etsinler. Bu sahada biz de oynamak istiyoruz. Bizim oyuncular da kaliteli. İyi sahada oynamak bizim de hedefimiz. Asla kötü sahada oynamak istemeyiz. Bu sahayı bir an önce düzeltmeleri lazım. Bize de bu handikap. Oynamaya çalışan bir takım için handikap. İyi sahada iyi futbol olur. Başakşehir maçında saha biraz iyiydi ama Beşiktaş maçında daha kötüydü." değerlendirmesinde bulundu.



Takımın gol yollarında yaşadığı sıkıntı ile ilgili bir soru üzerine de Sözeri, şunları kaydetti:



"Çok üst düzey bir santrfor almak istediğinizde bu 3-4 milyon avrodan başlıyor. Bunu kulübümüzün kaldıracak nitelikte ekonomisi yok. Bunu kabul etmek lazım. Seleznov ve Yatabare gol atacak oyuncularımız. Geçen sene attıkları goller ortada. Pozisyonlara giriyoruz ama hep kaçacak değil. Bir an önce atsak iyi olur. Çünkü gol atamadıkça sıkıntılar yaşayabiliriz. Antrenmanda bu eksikliklerimizi gidereceğiz. Sürpriz oyuncularımızın da gol atması gerekir. Forvet oyuncularımızın dışında orta sahadaki oyuncularımız da katkı vermeli. Oyun içindeki sistemle ve oyuncuların beceresiyle bunu çözeceğiz. Çözmek için çalışıyoruz."