Kardelen TV'de konuşan Başkan Yücelik;

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Kardelen TV'de yayınlanan "Gündem Özel" programında gazeteciler Esat Bindesen ve Ayhan Türkez'in konuğu oldu.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Kardelen TV'de yayınlanan "Gündem Özel" programında gazeteciler Esat Bindesen ve Ayhan Türkez'in konuğu oldu.

Canlı olarak yayınlanan programda Bindesen ve Türkez'in sorularını yanıtlayan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 1 saat süren programda, pandemi ve ekonomi başta olmak üzere şehrin ve ülkenin gündemindeki konular hakkında görüşlerini dile getiren Başkan Yücelik, Erzurum'da üretim kültürünün yerleşmesiyle sanayileşme anlamında ciddi adımlar atılabileceğini belirterek, "Üretime yönelmemiz şart. Üretmeden kalkınamayız. Daha önce bizimle aynı ölçekte olan Konya ve Gaziantep gibi şehirler üreterek büyüdüler ve üretimde, sanayide merkez olan şehirlerle yarışır hale geldiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman ifade ettiği gibi; üretim, ihracat ve istihdam kalkınmadaki tek çaremiz. Üretmeyi başarırsak, ihracatımız da, istihdamımızda kendiliğinden artacaktır" dedi.

"Özverili Mücadeleye Destek Olalım"

Programda bir soru üzerine, Kovit-19 salgını sebebiyle dünyanın sıkıntılı bir süreç yaşadığını belirten Başkan Yücelik, Türkiye'de de başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletin ilgili kurumlarının pandemiyle özverili bir şekilde mücadele ettiğini, aynı şekilde vatandaşların da maske, mesafe ve hijyene daha da özen göstererek bu topyekün mücadeleye azami katkı sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Pandemi döneminde ticaret erbabının ve şehirde üretim yapıp, istihdam sağlayan firmaların sıkıntılarının anlık olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile paylaştıklarını kaydeden Yücelik, salgın sürecinde yaşanan problemleri, alınması gereken önlemleri ve talepleri içeren bir raporun Cumhurbaşkanlığına iletilmek üzere TOBB'a gönderdiklerini söyledi.

"Pandeminin yol açtığı sıkıntılara çözüm aradık"

Başkan Yücelik konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Raporumuzda öncelikle; vergi, SGK primi, banka kredileri gibi ödemelere kolaylık getirilmesi, kamu alacaklarının ertelenmesi, işletmelerin borç ve ödeme yükünün hafifletilmesi için, kredi, kira, doğalgaz, su ve elektrik gibi dönemsel ödemelerin ertelenmesi, cansuyu ve nefes gibi kredilerin faizsiz şekliyle uygulanması, özel sektörde kısmi süreli çalışma koşullarının şartları yumuşatılarak kamudaki idari izinli çalışanlara benzer tedbirler alınması, işletmelerin kamudan alacaklarının ivedilikle tahsili için kolaylıklar sağlanması ve ödemelerin hızla yapılması gibi konulara yer verdik. Bu dönemde ayrıca yapılan video konferaslarla yaşadığımız sıkıntıları; dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'a, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan'a ve Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'ye ilettik. Son olarak Ekonomik Şura Toplantısı öncesinde, şehrimizin ve bölgemizin sıkıntılarını Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik. Yine aynı şekilde, TOBB Genel İdare Kurulu toplantısında ve şehrimizin milletvekilleriyle yaptığımız toplantılarda da pandemide şehrimizde ve bölgemizde yaşadığımız problemleri gündeme taşıdık. Ayrıca, salgının iş dünyamıza etkilerini azaltmak için nefes ve cansuyu gibi krediler üyelerimizin istifadesine sunuldu. KGF destekli kredilere TOBB'la birlikte ETSO olarak biz de kaynak aktardık."

2. OSB'de güzel işler yapıldı

OSB'lerle ilgili bir soru üzerine de, Erzurum'da yatırım yapmak isteyen müteşebbisler için yeni bir adres olan 2. OSB'de Valilik, Büyükşehir Belediyesi, ETSO ve KUDAKA'nın yanı sıra yerel ve ulusal yatırımcıların da özverili destekleriyle güzel işler yapıldığını ifade eden Başkan Yücelik, 2. OSB'de Tekstilkent gibi şehrin üretimine, istihdamına katkı sağlayacak başarılı projelere imza atıldığını belirterek, katkı sağlayan herkese teşekkür etti. 2. OSB'nin 1. ve 2. Etabında yer alacak yeni yatırımlarla birlikte şehrin üretim ve istihdamının artacağına inandığını kaydeden Başkan Yücelik, "Burada birlikteliğimizden taviz vermeden, şehrimizin menfaati noktasında ne gerekiyorsa yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"4325 gibi teşvik yasalarına ihtiyacımız var"

Erzurum'un eğitimde ve sağlıkta iyi bir noktada olduğunu kaydeden Başkan Yücelik, konuşmasında teşvik sistemine de değindi. "Bir şehirde sanayinin, üretimin olabilmesi için o şehrin bir cazibesinin olması gerekir" diyen Başkan Yücelik şöyle devam etti; "Zaman zaman bu konudaki düşüncelerimizi dile getiriyoruz. Bu konuda yapılacak düzenlemelerde, bu bölgelere daha farklı modellerle yaklaşıp, cazip hale getirilmesi lazım. Cazip şartlar sunulmadığı sürece yatırımcıyı o bölgeye getirmek çok zor. Dışardan yatırımcının gelmesi, mevcut yatırımcının da korunması, yaşatılması ve gelişmesi için bölgeye has teşvik düzenlemelerinin getirilmesi çok önemli. Ben bunu hep söylüyorum ve savunuyorum. Daha önce bölgemizde başarıyla uygulanan ve sadece yeni yatırımları değil eskileri de destekleyen 4325 gibi teşvik yasalarına ihtiyacımız var."

Başkan Yücelik programda ayrıca, döviz kurları, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ve ETSO tarafından yaptırılan Gençlik Merkezi konularında kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı