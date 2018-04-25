Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti Nurtepe viyadüğü bitiminden İSKİ-AKOM girişine kadar trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova-Kaynaşlı kesimi 15-17. kilometrelerinde köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolu 1-2. kilometrelerinde Serbest Geçiş Sistemi montajı ve kavşak çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun İzmir yönünde bant aktarması yapılarak ulaşım Torbalı yönünde gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
Isparta-Eğirdir yolunun 2-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle geliş (sol) şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik tali yola yönlendiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Trabzon-Rize devlet yolunun 25. kilometresinde bulunan Araklı tünelinin Rize-Trabzon yönündeki kuzey tüpünde bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Bu nedenle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Soma-Akhisar yolunun 28-30. kilometrelerindeki (Kırkağaç mevkisi) alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle yol araç trafiğine kapatılarak, geçişlere servis yolundan izin verilecek.