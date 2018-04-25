Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti Nurtepe viyadüğü bitiminden İSKİ-AKOM girişine kadar trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova-Kaynaşlı kesimi 15-17. kilometrelerinde köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolu 1-2. kilometrelerinde Serbest Geçiş Sistemi montajı ve kavşak çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun İzmir yönünde bant aktarması yapılarak ulaşım Torbalı yönünde gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 2-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle geliş (sol) şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik tali yola yönlendiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Trabzon-Rize devlet yolunun 25. kilometresinde bulunan Araklı tünelinin Rize-Trabzon yönündeki kuzey tüpünde bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Bu nedenle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Soma-Akhisar yolunun 28-30. kilometrelerindeki (Kırkağaç mevkisi) alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle yol araç trafiğine kapatılarak, geçişlere servis yolundan izin verilecek.