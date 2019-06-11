Karatepe: Türkiye'nin S-400 krizindeki 'uzlaşı politikası' TL'yi korudu

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Karatepe ekonomi gündemine dair gelişmeleri, euronews Türkçe'ye yorumladı.

Karatepe, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaşanan S-400 ve F-35 krizinde izlediği 'uzlaşı politikasının' Türk lirasının değer kaybetmesinin önüne geçmesinin nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Piyasaların Ankara'nın bu konuda uzlaşı arayışında olduğunu gördüğünü belirten Karatepe, seçim sonrasında S-400 krizinde Türkiye ve ABD arasında yaşanan gelişmelerin Dolar/TL dengesini etkileyeceğini kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle