Karatepe: Türkiye'nin S-400 krizindeki 'uzlaşı politikası' TL'yi korudu
Prof. Dr. Yalçın Karatepe ekonomi gündemine dair gelişmeleri, euronews Türkçe'ye yorumladı. Karatepe, Türkiye'nin ABD ile yaşanan S-400 ve F-35 krizinde izlediği 'dengeli politikanın' Türk lirasının değer kaybetmesinin önüne geçmesinin nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekti.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Karatepe ekonomi gündemine dair gelişmeleri, euronews Türkçe'ye yorumladı.
Karatepe, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaşanan S-400 ve F-35 krizinde izlediği 'uzlaşı politikasının' Türk lirasının değer kaybetmesinin önüne geçmesinin nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Piyasaların Ankara'nın bu konuda uzlaşı arayışında olduğunu gördüğünü belirten Karatepe, seçim sonrasında S-400 krizinde Türkiye ve ABD arasında yaşanan gelişmelerin Dolar/TL dengesini etkileyeceğini kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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