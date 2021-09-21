Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan Mevlana ve Hamzaoğlu anaokulları açıldı - Haberler
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Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan Mevlana ve Hamzaoğlu anaokulları açıldı

AA / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel
Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan Mevlana ve Hamzaoğlu anaokulları açıldı

Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan 8'er derslikli Mevlana ve Hamzaoğlu anaokullarının açılış töreni, protokol mensuplarının katılımlarıyla gerçekleştirildi.

KONYA (AA) - Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan 8'er derslikli Mevlana ve Hamzaoğlu anaokullarının açılış töreni, protokol mensuplarının katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kentteki belediyeler olarak eğitim yatırımlarına bundan sonra da devam edeceklerini belirtti.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da kentteki belediyelerin eğitim konusunda örnek olacak çok önemli çalışmalar ortaya koyduklarını ifade etti.

Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan iki anaokulunun önemine değinen Özkan, "Milletvekili Orhan Erdem'e, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya ve şehrin eğitimine katkı sunan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise şehrin eğitim konusunda yerel yönetimleriyle ve ilgili kuruluşlarıyla her zaman ortak akılda buluşulan bir şehir olduğunu vurguladı.

Konya Milletvekili Orhan Erdem de en kıymetli ve kalıcı yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğuna işaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğitime verdiği öneme değindi.

Açılış programına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, merkez ilçelerin belediye başkanları ve protokol mensuplarının da katıldığı bildirildi.

AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan Mevlana ve Hamzaoğlu anaokulları açıldı - Haberler
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