Karantinadan kaçan 1 kişi yakalandı
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Karantina, Derinkuyu, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Karantinadan kaçan 1 kişi yakalandı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde karantina bölgesinden kaçan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.

14.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:18
Karantinadan kaçan 1 kişi yakalandı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde karantina bölgesinden kaçan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu ilçesinde karantina bölgesinden kaçtığı tespit edilen 1 kişi ilçe merkezinde polis ekiplerince yakalandı. Karantinadan kaçan şahsa umumi hıfzıssıhha kanuna istinaden 3 bin 150 lira idari para cezası kesilirken Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise bulaşıcı hastalıklarla ilgili tedbirlerin ihlali suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Karantinadan kaçan şahıs 112 görevlilerine teslim edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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