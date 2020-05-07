Karantinadaki vatandaşlar fidanlarla uğurlandı
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Karantinadaki vatandaşlar fidanlarla uğurlandı

Karantinadaki vatandaşlar fidanlarla uğurlandı
07.05.2020 21:14 | Son Güncelleme: 07.05.2020 21:17

Karantinadaki vatandaşlar fidanlarla uğurlandı 357 vatandaş karantina sürecini doldurarak 57 farklı ile toplu taşıma ve özel araçları tahliyeleri yapıldı 22 Nisan'da Almanya'dan önce Dalaman Havalimanı, ardından Muğla Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurdunda 14 gün karantinaya alınan 357...

Karantinadaki vatandaşlar fidanlarla uğurlandı

357 vatandaş karantina sürecini doldurarak 57 farklı ile toplu taşıma ve özel araçları tahliyeleri yapıldı

MUĞLA - 22 Nisan'da Almanya'dan önce Dalaman Havalimanı, ardından Muğla Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurdunda 14 gün karantinaya alınan 357 Türk vatandaşı karantina sürecini doldurarak yurttan tahliye edildiler.

KYK Muğla öğrenci yurdunda kalan vatandaşlara araçlarına binmeden önce Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından fidan dağıtıldı. Her vatandaşa bir ıhlamur ve çam fidanı verilirken, bazı vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirmek için KYK Kız Öğrenci Yurdunun bahçesine fidan dikimi yaptı. Gelecek nesillere bırakılacak en önemli mirasın fidan olduğunu belirten vatandaşlar 14 günlük karantina sürecinden memnun olduklarını belirttiler.

Ankara'ya gidecek Fethiye Güleç isimli vatandaş, karantina sürecini değerlendirirken, "Valla çok güzel geçti ama biraz sıkıldık" derken, bir başka vatandaş, "Çok iyi geçti. Allah razı olsun devletimizden milletimizden ve görevlilerimizden. Allah hepsinden razı olsun. Bu virüsten de inşallah tez zamanda kurtulur milletimiz" dedi.

KYK Kız Öğrenci yurdunun bahçesine fidan diken vatandaş, "Düğünlerde, bayramlarda ağaç dikebilsek, gelecek nesillere bırakılacak en önemli miras ağaç dikmek" dedi.

İstanbul'a gidecek olan ve 10 aylık bebeği ile 14 gün karantinada kalan vatandaş, "Aslında her şey mükemmeldi. Bakım olarak yemek osun. Odalar temiz Tabi insan sıkılıyor ama benim çocuk olduğu için pek fazla da sıkılmadık" dedi.

Karantina sürecinin çok iyi geçtiğini belirten "14 günlük karantina sürecimiz çok iyi geçti. Olabilecek en iyisiydi yani. Çünkü biliyoruz yurt şartlarını öğrencilikten geldiğimiz için. Bence çocuklu olmamıza rağmen rahat ettik ve sıkıntı yaşamadık. Yemekler de güzeldi, odanın temizliği de güzeldi. Burada herkese teşekkür ediyorum emeği geçen. Şimdi evimize gideceğiz inşallah. Mutluyuz ve huzurluyuz" dedi.

14 günlük karantinanın son gününden son sağlık kontrollerinin yapılması, Evde İzleme Formu'nun imzalatılması, seyahat izin belgelerinin verilmesi ve pasaportların iadesinin ardından otobüslere bindirilerek tahliye işlemleri gerçekleştirilen 357 kişi 57 farklı ile yapılan tahliyede 14 güzergah ve 16 adet araç görevlendirildi. 357 kişiden 290'ı toplu taşıma aracı ile 67 kişi de özel araçları ile bağlı bulundukları illere hareket etti.

Karantinadaki vatandaşlar fidanlarla uğurlandı

Kaynak: İHA

Manşet

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