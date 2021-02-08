Karamollaoğlu, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü
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Karamollaoğlu, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü

08.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:36
Karamollaoğlu, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bira araya geldi.

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bira araya geldi.

DP Genel Başkanı Uysal, Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Uysal ve Karamollaoğlu, yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Karamollaoğlu, kendilerinin Türkiye siyasetinde olabildiği kadar makulü ifade etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bugüne kadar ki görüşmelerimizde de bunun doğru olduğunu, bu yaklaşımın pekiştirilmesi gerektiğini ifade ettik. Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılardan da bu şekilde kurtulabileceği ifade ettik" dedi. Karamollaoğlu, yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili ise anayasa değişikliğinden önce zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Mevcut anayasayı bile kale almazken şimdi değişiklik yapsanız ne yazar? Önce bu tavır değişecek" dedi.

Uysal ise ortak temel değerlerler etrafında bir araya gelmeye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Uçlara kaymış siyasette bir sağduyuya, toplumun sağduyulu sese her zamankinden daha fazla ihtiyaç var" diye konuştu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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