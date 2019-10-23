Karaman PTT teşkilatından Vali Meral'e ziyaret

23.10.2019 16:54

Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü nedeniyle Karaman PTT Başmüdürü Faik Göksuçukur ve beraberindeki heyet Vali Fahri Meral'i ziyaret etti.



Valilik makamında gerçekleşen ziyarette PTT Başmüdürü Göksuçukur, kabullerinden Vali Meral'e teşekkür ederek PTT teşkilatının 179'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi verdi.



Göksuçukur ve beraberindeki heyete ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Meral, köklü bir geçmişe sahip olan PTT teşkilatının gelişen teknolojiye bağlı olarak kendisini sürekli yenilemesiyle birlikte hizmet kalitesinin daha da arttığını ifade etti.

Göksuçukur'un nezdinden tüm PTT çalışanlarının gününü tebrik eden Vali Meral, kurum çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA