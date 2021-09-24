Karaman'dan Emre Demir yorumu: "Gurur verici"

KARAMAN (İHA) - Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, İspanya'nın Barcelona B takımına transfer olan Emre Demir ile ilgili olarak "Gurur verici" yorumunu yaptı.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Barcelona'ya transferi gerçekleşen Emre Demir hakkında "Emre'yi Nurettin'i Doğan'ı onları A takıma alıp oynatan benim. Emre yetenekli bir futbolcu. Emre'nin de Nurettin'in de çok üst düzey olmasını bekliyordum. Hatta Eray'ın da. Eray'ı da A takıma ben aldım. Eray'da müthiş bir gelişim de var. Emre'nin sakatlığından ötürü biraz geri gördüm. Ancak son iki üç gündür Emre çok iyi. Fiziksel kapasitesini de yukarılara taşırsa, önümüzdeki haftalarda ondan da faydalanmayı düşünüyorum" dedi.

Karaman, Doğan Alemdar'ın Rennes takımına, Emre Demir'in de Barcelona'ya gitmesi ile ilgili olarak "Önemli bir transfer. Aynı sezonda bir oyuncumuzun Fransa'ya, bir oyuncumuzun İspanya'ya Barcelona'ya gitmesi gurur verici. Takımımız adına, şehrimiz adına, alt yapıdaki hocalar adına gurur verici. İnşallah bu sayıları çoğaltır kulübümüz adına hem ekonomik hem de prestij adına katkı sağlarız" diye konuştu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri