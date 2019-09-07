Karaman'da okul müdürleri toplantısı

07.09.2019 19:10

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul müdürleri toplantısı düzenlendi.



Karaman'daki okulların müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.



İl Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Kurt, yaptığı konuşmada, 2019 - 2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek geçen yıl elde edilen başarıların artarak devam edeceği yeni bir eğitim yılının yaşanması temennisinde bulundu.

Öğretmen ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmaları önemsediğini ifade eden Kurt, şunları kaydetti:



"Ulusal ve yerel ajanslarla ortak yürütülen proje başvuruları için Ar-Ge birimimizden destek alabilirsiniz. Bunun dışında ülke bazında başlatılan projelere öğrencilerimizin katılımı noktasında daima gayret gösterilmeli. Sınavlara odaklanmak yerine beceri ve ahlaki davranışları geliştiren bir eğitim anlayışı ortaya koyma gayretindeyiz. Nitelikli kitap okuyan, anlama ve anlatım becerileri kuvvetli öğrenciler birçok alanda başarılı sonuçlar alacaktır. Onun için sosyal ve akademik başarıyı artıran, günlük kitap okumaya yönelik okullarımızda yürütülen çalışmaya bu yıl da devam edeceğiz."

Kaynak: AA