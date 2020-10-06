Karaman'da mesleki eğitimde istihdam sağlayacak protokolün imzaları atıldı
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Karaman'da mesleki eğitimde istihdam sağlayacak protokolün imzaları atıldı

06.10.2020 10:43 | Son Güncelleme: 06.10.2020 10:43
Karaman'da mesleki eğitimde istihdam sağlayacak protokolün imzaları atıldı

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde bir firmayla protokol imzalayan Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin sektörde çalışmasına imkan sağlayarak istihdam edilmesine katkıda bulunacak.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde bir firmayla protokol imzalayan Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin sektörde çalışmasına imkan sağlayarak istihdam edilmesine katkıda bulunacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, firmada düzenlenen imza töreni öncesi, Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitim konusunda özellikle son yıllarda önemli kolaylıklar sağladığını ve çok ciddi desteklerde bulunduğunu söyledi.

Salgın öncesinde alandaki ihtiyaçlara yönelik fabrika sahipleri, mesleki örgütü temsilcileri, meslek lisesi yöneticileri gibi paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Çalışkan, ilk etapta 9. sınıftan 12 öğrencinin firmada çalışacağını aktardı.

Protokol ile elektrik, makine ve otomasyon alanında istihdam edilecek öğrencilerin İş Kanunu gereğince ücretlerinin ödeneceğini, çırak öğrencilerin mezun olduklarında işletmede istihdam garantisi kapsamında işe alınacağını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Çırak öğrencilerin işletmede beceri eğitimi süresince işletmeye ulaşımlarını firmamız ücretsiz karşılayacak. Ara eleman değil aranan eleman için harekete geçtik. Sistemin özü Türkiye'de ara elemandan daha çok aranan eleman noktasındaki sıkıntıya çözüm bulmak."

Daha sonra Çalışkan ve firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Musa Akgül tarafından protokol imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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