Karaman'da Goalball Yükselme Müsabakaları sona erdi
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Karaman'da Goalball Yükselme Müsabakaları sona erdi

Karaman'da Goalball Yükselme Müsabakaları sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Karaman'ın ev sahipliğinde düzenlenen Erkekler ve Kadınlar Goalball Yükselme müsabakaları oynanan son gün maçlarının ardından sona erdi.

Karaman'ın ev sahipliğinde düzenlenen Erkekler ve Kadınlar Goalball Yükselme müsabakaları oynanan son gün maçlarının ardından sona erdi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Erkekler ve Kadınlar Goalball Yükselme müsabakaları Kazım Karabekir, Yunus Emre ve Merkez 2 bin 500 kişilik spor salonlarında oynanan son gün karşılaşmalarıyla sona erdi. 38 spor kulübünden toplam 226 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda kadınlar ve erkekler kategorilerinde ilk 3'e giren takımlar bir üst lige yükselmeye hak kazandı. Beş gün süren müsabakalar sonunda kadınlarda Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şubesi birinci olurken, 15 Temmuz Akıncılar Görme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Antalya Toros Engelliler Spor Kulübü üçüncü olarak 2. Lig'in yeni takımları oldu. Erkeklerde ise, Antalya Toros Engelliler Spor Kulübü birinci, Aksaray Somuncu Baba Engelsiz Spor Kulübü Derneği ikinci ve Kahramanmaraş Türkiye Görme Engelliler Derneği Şubesi üçüncü olarak 4.Lig'e yükselme başarısı gösteren takımlar oldu.

Müsabaka sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen ödül töreni ile verildi. - KARAMAN

Karaman'da Goalball Yükselme Müsabakaları sona erdi
Karaman'da Goalball Yükselme Müsabakaları sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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