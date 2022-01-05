Karaismailoğlu: "Uluslararası yük taşımalarında geçen yıla göre yüzde 24'lük artış sağladık" - Haberler
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Karaismailoğlu: "Uluslararası yük taşımalarında geçen yıla göre yüzde 24'lük artış sağladık"

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun treni uğurlaması Ankara Garı (Drone) ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Eski Gar'da İslamabad-Tahran-İstanbul Yük Treni'ni karşılama töreninde konuştu.

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun treni uğurlaması

Ankara Garı (Drone) ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Eski Gar'da İslamabad-Tahran-İstanbul Yük Treni'ni karşılama töreninde konuştu. (2)

Karaismailoğlu: Uluslararası yük taşımalarında geçen yıla göre yüzde 24'lük artış sağladık

Karaismailoğlu: Uluslararası yük taşımalarında geçen yıla göre yüzde 24'lük artış sağladık

Karaismailoğlu: Uluslararası yük taşımalarında geçen yıla göre yüzde 24'lük artış sağladık

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AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri

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