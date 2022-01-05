Karaismailoğlu: "Uluslararası yük taşımalarında geçen yıla göre yüzde 24'lük artış sağladık"
AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun treni uğurlaması Ankara Garı (Drone) ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Eski Gar'da İslamabad-Tahran-İstanbul Yük Treni'ni karşılama töreninde konuştu.
ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun treni uğurlaması
Ankara Garı (Drone) ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Eski Gar'da İslamabad-Tahran-İstanbul Yük Treni'ni karşılama töreninde konuştu. (2)