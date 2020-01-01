Karaisalı'da engelliler yeni yıla coşkuyla girdi
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Karaisalı'da engelliler yeni yıla coşkuyla girdi

Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen etkinlikte engelliler 2020'ye coşkuyla girdi.

01.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:51
Karaisalı'da engelliler yeni yıla coşkuyla girdi

'nın ilçesinde düzenlenen etkinlikte engelliler 2020'ye coşkuyla girdi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adana İl Müdürülüğü'ne bağlı Karaisalı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde yeni yıl kutlama programında engelliler bir araya geldi.


Yeni yıl kutlamasında engelli bireyler yılın son gününde pasta keserek, yeni yıl için dilekte bulundular, ardından palyaço ve müzik eşliğinde coşkuyla eğlendiler. - ADANA

Kaynak: İHA
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