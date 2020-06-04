Karadeniz'de topraksız yetiştirilen çileğin hasadı başladı
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Karadeniz'de topraksız yetiştirilen çileğin hasadı başladı

Samsun'da, 10 dekar alanda katlı sistemle topraksız üretilen çileğin hasadına başlandı.

Karadeniz'de topraksız yetiştirilen çileğin hasadı başladı
04.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:17

Samsun'da, 10 dekar alanda katlı sistemle topraksız üretilen çileğin hasadına başlandı.

Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, topraklı alanda dekarda yıllık 2,5 ton çilek verimi alınırken, topraksız üretimde bu miktarın 4 kat arttığını söyledi.

Samsun'un Atakum ilçesinde, Yeşildere Vadisi içinde üretici Ali Yeşil ve Mustafa Karabıyık'a ait 10 dekar alanın, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük topraksız çilek bahçesi olduğuna işaret eden Sağlam, katlı sistemle 40 dekarlık topraksız alan elde edildiğine işaret etti.

Bahçeden dekar başına 10 ton ürün alındığına dikkati çeken Sağlam, şunları dile getirdi:

"Bir dekar araziye normal şartlarda 4 bin çilek fidesi dikildiği halde katlı sistemde topraksız ortamda aynı birim alana 20 bin adet fide dikimi gerçekleştirilmektedir. Biz bu şekilde 4 dekar alanda üretilen çilek verimini, 1 dekar alana sığdırmış bulunmaktayız. Yerden yüksek yetiştirme yapılan bitkilerin besin ve su ihtiyacı, otomatik olarak ayarlanmaktadır. Bu yetiştiricilikte çilek için büyük problem olan toprak kaynaklı hastalıkların olmaması, hasadın kolay yapılması, işçilikten tasarruf sağlanması, 4 kat daha fazla üretim ve verim elde edilmesi gibi nedenlerle topraksız yetiştiricilik tercih edilmiştir. Samsun'da önümüzdeki yıllarda bu yetiştirme sistemi giderek artacaktır."

Üreticiler talebi karşılayamıyor

Sağlam, topraksız alanda üretimi yapılan çileğin 10 ile 12 lira arasında satışa sunulduğunu ve pazarda rağbet gördüğünü belirterek, "Öyle ki bu alanda üretilen çileğin kalitesinden dolayı üreticilerimiz talebi karşılamıyor. Topraksız hidrokültür yöntemiyle çiftçiler yüksek verimlilikte çilek üretebilirler. Burada toprak yerine hindistan cevizi kabuğundan elde edilen kokopit malzemesi kullanıyoruz. Bitkinin tüm besin maddesini suyla kendisine veriyoruz. Bu üretim alanı Karadeniz Bölgesi'nde örnek teşkil etmekte. Bu işletmeyi tüm üreticilerimize göstererek bu şekilde üretim yapmalarını öneriyoruz." diye konuştu.

Çiftçinin, yaptığı yatırımı bir yıl gibi kısa sürede geri aldığını ve kar elde ettiğini vurgulayan Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 yılı sonbahar döneminde, topraksız çilek alanı desteklerinin artacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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