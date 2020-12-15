Karadeniz'de balıkçılar denizanasından kurtulmak için "kara yel" bekliyor
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Karadeniz'de balıkçılar denizanasından kurtulmak için "kara yel" bekliyor

15.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:21
Karadeniz'de balıkçılar denizanasından kurtulmak için

Samsun'da balıkçılar denizde kara yel rüzgarlarının yaşanmaması nedeniyle denizanalarının yoğunluk oluşturmasından yakınıyor.

Samsun'da balıkçılar denizde kara yel rüzgarlarının yaşanmaması nedeniyle denizanalarının yoğunluk oluşturmasından yakınıyor.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine, balıkçılık için 9 derece olması gereken deniz suyu sıcaklığının Karadeniz'de 15-16 dereceyi bulduğunu söyledi.

Havaların sıcak olması ve beklenen yağışın yaklaşık 3 aydır gerçekleşmemesi nedeniyle deniz suyunun mevsim normallerinin üzerinde olduğunu ifade eden Malkoç, "Yağmur ve kar yağmadan deniz suyu sıcaklığı istenilen seviyeye düşmez. Şu an hamsi Karadenizden daha çok Batı tarafında var. Batı tarafından su daha soğuk. İstanbul, Zonguldak Ereğli, İğneada civarında. Balıkçılarımız şu an oralarda avlanıyor. Hamsinin boyu bu yıl irilmedi. 8-9-10 santimetre. Biz tutamıyoruz ama Gürcistan bizim tutamadığımız balıkları tutuyor." dedi.

Son dönemde yoğunluk gösteren "denizanası"nın da kendileri için sıkıntı oluşturduğunu aktaran Malkoç, bu durumdan kurtulmak için kara yelin önemine işaret etti.

Yağmur dualarının ardından, balıkçıların da denizde "kara yel" duası yaptığını ifade eden Malkoç, "Samsun'a istenilen yağmur düşmedi denizler oldu sımsıcak. Fırtına, rüzgar olmadığından dolayı denizde denizanasından ağ çekilmiyor. Rüzgar olduğu zaman onu kıyılara atıyor. Bir tarafa göç ediyor. Göç etmeyince denizin her tarafı denizanası. Bu fırtına almadığından dolayı yaşanıyor. Karadeniz'de kara yel rüzgarları esince bereket geliyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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