Karacabey sağlıklı içme suyuna kavuşuyor Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey ilçesini sağlıklı içme suyuna kavuşturacak ve 226 kilometrelik içme suyu hattını bünyesinde barındıran 28 milyon liralık alt yapı yatırımının startını veriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey ilçesini sağlıklı içme suyuna kavuşturacak ve 226 kilometrelik içme suyu hattını bünyesinde barındıran 28 milyon liralık alt yapı yatırımının startını veriyor.

Bursa'nın daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması için ulaşımdan altyapıya, spordan çevreye kadar her alanda farklı projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da tüm ilçelerde yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara devam ediyor. Avrupa Yatırım Bankası'ndan sağlanan ve Mustafakemalpaşa, İnegöl ve Karacabey ilçelerini kapsayan 50 milyon Euro'luk krediyle BUSKİ Genel Müdürlüğü marifetiyle yapılacak dev altyapı yatırımının İnegöl ayağında çalışmalar Haziran ayında başlamıştı. Karacabey ilçesinin 21 mahallesini sağlıklı içme suyuna kavuşturacak projede de ihale süreci tamamlandı ve sözleşme imzalandı. Önümüzdeki günlerde yapılacak yer tesliminin ardından 28 milyon TL'ye mal olacak proje kapsamında ilçenin içme suyu altyapısı tamamen yenilecek. Proje kapsamında 226 kilometrelik içme suyu hattı ile kayıp kaçak oranı da minimum seviyeye inecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da özellikle son 100 yılın en kurak beşinci yılını yaşadığını hatırlatarak, gerek Bursa merkez gerekse de 17 ilçeye sağlıklı içme suyu temini noktasında canla başla çalıştıklarını söyledi. BUSKİ marifetiyle Bursa'nın bugün sağlıkla tükettiği ve yarın da ihtiyaç duyacağı suyu etkin bir şekilde yönetmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Bursa'nın sağlıklı altyapıya kavuşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Avrupa Yatırım Bankası'ndan aldığımız altyapı kredisiyle, sözleşme bedeli 28 Milyon TL olan bu proje sayesinde Karacabey ilçemizin merkez mahallelerinde içme suyu şebekesi ve iletim hatları baştan aşağı yenilenecek. Önümüzdeki günlerde yapılacak yer tesliminin ardından ilk kazmayı vurmayı planlıyoruz. Proje bittiğinde Karacabey ilçemizi sağlıklı içme suyu şebeke sistemine kavuşturmuş olacağız. Bursa'mıza ve Karacabey'imize hayırlı olsun" diye konuştu.

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç de kısa süre içinde yer teslimi yapıp, çalışmaları başlatacaklarını belirterek, Karacabey'i daha sağlıklı içme suyuna kavuşturacak projenin hayırlı olmasını diledi. - BURSA

Kaynak: İHA