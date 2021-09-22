Karacabey'de kırmızı biber bereketi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karacabey'de kırmızı biber bereketi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Karacabey'de kırmızı biber bereketi

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin önemli tarım ürünlerinden olan kırmızı biber hasadını incelemek ve üreticilerle istişare etmek için çeşitli ziyaretlerde bulundu.

KARACABEY (İHA) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin önemli tarım ürünlerinden olan kırmızı biber hasadını incelemek ve üreticilerle istişare etmek için çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden Karacabey'de kırmızı biber üreticilerinin yüzü gülüyor. Belediye Başkanı Ali Özkan, biber hasadına devam eden çiftçileri ziyaret etti. Ali Özkan, bu yıl kırmızı biber üreticilerinin piyasadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Çiftçiler kırmızı biberleri tarladan topluyor, tüccarlar da bunları alarak depolarında işliyor. Bir kısmı kesilerek fabrikaya gönderilip, közlenmiş hale gelecek. Daha sonra ambalajlanacak ve pazara arz edilecek. Gelen ürünlerin en kalitelileri İstanbul'daki marketlerde direkt tüketiciye satılmak üzere ambalajlanıyor ve pazarcılar aracılığıyla da tüketiciyle buluşuyor. Bu yıl hem salçalık domateste, hem de biberde üreticilerimiz için piyasa tatmin eder seviyede. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını bu şekilde almaktan mutlu olduklarını belirtmek istiyorum" dedi. - BURSA

Karacabey'de kırmızı biber bereketi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Joe Biden Mustafa Şentop
Magazin Buray
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Arda Turan Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karacabey'de kırmızı biber bereketi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 12:32:57. #1.12#