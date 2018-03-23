Karabük'ten Kısa Kısa

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yollarda geri dönüşümden elde edilen asfaltla yollarda asfalt yama çalışması yaptıklarını söyledi.

Başkan Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, yürütülen çalışmaların 5000 Evler Mahallesi'nde devam ettiğini aktararak şunları kaydeti:

"Yama geçici bir çözüm ancak havaların asfalt dökümüne uygun hale gelmesine kadar yollarda oluşan çukurların vatandaşları mağdur etmemesi için önemli bir çalışmadır. Belediye olarak bazı mahallelerimizde asfalt yolların üzerinde meydana gelen çukurlar, trafik konforunu rahatsız ediyor, araç sürücülerine zor anlar yaşatıyordu.

Bununla ilgili olarak ekiplerimizi yama çalışmalarına yönlendirdik. Bu kapsamda şehir merkezinde ve mahalle yollarında çalışmalarımıza başladık. Ekiplerimiz durmaksızın çalışarak her yere yetişmeye çalışıyor. Hedefimiz delik deşik yollardan kurtulmak."

Ağaç budama çalışmaları

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Amirliği tarafından ilçedeki ağaçlar budanıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çalışmaların Tarihi Çarşı'da yapıldığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ağaç budama çalışmalarındaki temel amaç, ağaçların daha sağlıklı, daha kuvvetli ve dengeli bir gelişim gösterebilmelerini sağlamak. Budamalar ağaçları gençleştirirken, canlandırıyor, dolayısıyla büyüme güçlerini artırıyor."

- 16. Ulusal Kısa Film Yarışması

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü öğrencileri Musa Gökkaya ve Direnç Özgür Oral'ın "Kostüm Oyunları" ve "Yeraltı Edebiyatı" kısa filmlerinin finale kaldığı bildirildi.

KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünün daha önce de "10. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri"nde finale kalma başarısı gösterdiği hatılatıldı.

Açıklamada, finalist filmlerin gösterimlerinin 21-23 Mart'ta SETEM Akademi, Önder Babat Kültür Merkezi ve Işık Üniversitesi Maslak kampüsünde yapılacağı, ödüllerin ise 24 Mart'ta SETEM Akademide verileceği kaydedildi.