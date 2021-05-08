Karabük'te şehit anneleri "Anneler Günü"nde unutulmadı
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Karabük'te şehit anneleri "Anneler Günü"nde unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Anneler Günü" dolayısıyla ziyaret edilen şehit annelerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamı iletilerek çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Anneler Günü" dolayısıyla ziyaret edilen şehit annelerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamı iletilerek çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Safranbolu Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu ve İlçe Jandarma ekipleri "Anneler Günü"nde şehit annelerini unutmadı. Anneler Günü'nde evlatlarını kucaklayamamanın hüznünü yaşayan yüreği yaralı şehit annelerini tek tek ziyaret eden ekipler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamını ileterek çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. Gerçekleştirilen sürpriz ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit anneleri, devletin kendilerini bu anlamlı günde unutmamasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. - KARABÜK

Karabük'te şehit anneleri 'Anneler Günü'nde unutulmadı
Karabük'te şehit anneleri 'Anneler Günü'nde unutulmadı
Karabük'te şehit anneleri 'Anneler Günü'nde unutulmadı
Karabük'te şehit anneleri 'Anneler Günü'nde unutulmadı
Karabük'te şehit anneleri 'Anneler Günü'nde unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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