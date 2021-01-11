Karabük'te minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
11.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:42
Karabük'ün Eflani ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüsnü Yıldız idaresindeki 37 AAJ 321 plakalı kamyonet, Eflani-Daday kara yolunda Şevki Çelik'in kullandığı 37 FC 671 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü Yıldız ile minibüste bulunan Tayfun Sarı yaralandı.
Eflani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu