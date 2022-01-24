Karabük'te karla kaplı 43 köy yolunu açma çalışması sürüyor - Haberler
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Karabük'te karla kaplı 43 köy yolunu açma çalışması sürüyor

Karabük'te karla kaplı 43 köy yolunu açma çalışması sürüyor
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 43 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

KARABÜK (AA) - Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 43 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, kar nedeniyle il genelinde bazı köy yollarının ulaşıma kapandığı belirtildi.

Açıklamada, 20 köy yolunun ulaşıma açıldığı, 43'ünde ise çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

Karabük, kar, Güncel, Haber

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