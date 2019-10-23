Karabük'te kaçak içki operasyonu
Karabük'te düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Karabük'te düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda R.K. isimli şahsı yakaladı.
Şahsa ait evde yapılan aramada 17 adet 0,5 litre ev yapımı votka, 5 litre şişe içerisinde ev yapımı votka, 3 litre etil alkol, 2 şişe içerisinde anason maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alının şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapılacağı belirtildi.