Karabük heyeti Bakan Varank'ı ziyaret etti
Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret etti.
02.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:23
Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Karabük Organize Sanayi Bölgesinin talepleri, Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin ihtiyaçları, Filyos Endüstri Bölgesi ile Filyos Limanı Projesi çalışmaları değerlendirildi.
Kaynak: AA