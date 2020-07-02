Karabük heyeti Bakan Varank'ı ziyaret etti Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Karabük Organize Sanayi Bölgesinin talepleri, Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin ihtiyaçları, Filyos Endüstri Bölgesi ile Filyos Limanı Projesi çalışmaları değerlendirildi. Kaynak: AA