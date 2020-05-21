Karabağlar Belediyesi'nden bayram öncesi denetim Koronavirüs salgınına karşı etkin ve sistemli bir mücadele veren Karabağlar Belediyesi, toplum sağlığını korumak amacıyla Ramazan Bayramı öncesi çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu bayramda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını dikkate alan Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle gıda ağırlıklı işyerlerinde denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda zabıta ekipleri, özellikle pastane, kuruyemiş, tatlı, fırın gibi imalathane ve satış yerlerinin denetimine ağırlık verdi. Esnafın ruhsatlarını kontrol eden ekipler, ayrıca yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle maske ve eldiven kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem de uyguladı. Bayram sürecinde açılış ve kapanış saatleri konusunda da işletmeleri bilgilendiren zabıta ekipleri, alışveriş sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulmasını istediler.

Kaynak: Bültenler