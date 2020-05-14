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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum
14.05.2020 08:26 | Son Güncelleme: 14.05.2020 08:26

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2'nci kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Manisa-İzmir yolunun 10-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun İzmir-Manisa yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Manisa-İzmir yönünden iki yönlü veriliyor.

Akseki-Manavgat-Alanya yolunun 7-10'uncu kilometreleri arasında bugün patlatmalı kazı çalışması dolayısıyla 10.00-18.00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanacak.

Korkuteli-Antalya yolunun 32 - 36'ncı kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım Korkuteli-Antalya istikametinde iki yönlü gerçekleştirilecek.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-11'inci kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20'nci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü yapılıyor.

Bursa-Eskişehir yolunun 39'uncu kilometresindeki Mezit Tüneli'nde yapılacak bakım onarım çalışmaları sebebiyle 14- 25 Mayıs tarihlerinde tünel ulaşıma kapatılacak olup, ulaşım Eskişehir-Bursa istikametinden gidiş-dönüş olarak gerçekleştirilecek.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21'inci kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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