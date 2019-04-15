Kara Yollarında Durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağında köprü çalışması yapılıyor. Bu nedenle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı-Bolu Doğu kavşakları 16-17. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden (İstanbul-Ankara) iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Alaçatı-Zeytinler kavşakları 0-3. kilometrelerindeki ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı-Polis Akademisi yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Niksar-Reşadiye devlet yolunun 37-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.
Eğirdir-Konya yolunun 0-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sağ şeridi (Konya yönüne gidiş) trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Konya-Eğirdir istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle tüneller aralıklı olarak trafiğe kapatılarak, ulaşım her iki yöndeki bağlantılardan gerçekleştiriliyor.