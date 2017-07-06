Kara Buğday Hasadı Öncesi Son Kontrol Yapıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu, Beşevler ve Bolatlı köylerinde ekimi yapılan kara buğdayda, hasat öncesi tarlalarda son kontroller yapıldı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi (AÜ) Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM), Karabuğday Yetiştiricileri ve Sağlıklı Yaşam Derneği (KARSADER) ve Türk Traktör desteğiyle hayata geçirilen "Kadın ve Aileleri ile Güvenli Tarım ve Sağlıklı Beslenme Projesi" kapsamında Gölpazarı'nda 300 dekar araziye kara buğday ekildi.



KARSADER Yönetim Kurulu Başkanı ve Proje Koordinatörü Yasemin Sürmeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasat öncesi proje teknik uzmanlarınca sahada yapılan son kontroller neticesinde, ürünün bölgenin ekolojik yapısına adapte olduğunu söyledi.



Sürmeli, söz konusu çalışmanın pilot uygulama olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Türkiye kara buğday ambarı olacak. Bunu oluşturma açısından bütün alt teknik akademik raporlarımız hazırlanacak. Bu ürün için Gölpazarı'nda nisan ayında ektiğimiz kara buğdaylar 2 hafta sonra hasat edilecektir. Ürünler gayet sağlıklı ve kaliteli. Buradan kaliteli tohumda alacağımız gözüküyor. Teknik uzmanlarımız tarafından bu karara vardılar ve hazırlayacağımız raporla beraber alt yapısını da oluşturarak bütün Türkiye'ye üretimini çok rahatlıkla yayabileceğiz."