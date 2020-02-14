Kar yağışı nedeniyle 133 köye ulaşım sağlanamıyor
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Kar yağışı nedeniyle 133 köye ulaşım sağlanamıyor

Kar yağışı olan bölgelerden görüntüler Ekiplerin yol açma çalışması Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 133 köye ulaşım sağlanamıyor.

14.02.2020 14:35 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:36
Kar yağışı nedeniyle 133 köye ulaşım sağlanamıyor

Kar yağışı olan bölgelerden görüntüler

Ekiplerin yol açma çalışması 'te yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 133 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle çalışmalarını sürdüren Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan 290 köy yolundan 157'sini ulaşıma açtı.

Kar nedeniyle Pervari'de 32, Şirvan'da 40, Baykan'da 15, Eruh'ta 16, Kurtalan'da 26 ve Tillo'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkeze bağlı köylerin tamamının yolunu açan ekipler, 133 köyde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kar yağışı nedeniyle 133 köye ulaşım sağlanamıyor
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