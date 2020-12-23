Kar yağışı etkili oluyor
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Kar yağışı etkili oluyor

23.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:20

Kent merkezinde etkili olan kar yağışı Vatandaşların kar yağışında yürümesi Vatandaşların araçlarını temizlemesi BAYBURT - Bayburt'ta bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava, dün geceden itibaren yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.

Kent merkezinde etkili olan kar yağışı

Vatandaşların kar yağışında yürümesi

Vatandaşların araçlarını temizlemesi BAYBURT - Bayburt'ta bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava, dün geceden itibaren yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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