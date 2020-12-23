Kar yağışı etkili oluyor
23.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:20
Kent merkezinde etkili olan kar yağışı Vatandaşların kar yağışında yürümesi Vatandaşların araçlarını temizlemesi BAYBURT - Bayburt'ta bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava, dün geceden itibaren yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.
Kent merkezinde etkili olan kar yağışı
Vatandaşların kar yağışında yürümesi
Vatandaşların araçlarını temizlemesi BAYBURT - Bayburt'ta bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava, dün geceden itibaren yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci