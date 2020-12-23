Kar yağışı etkili oluyor

Kent merkezinde etkili olan kar yağışı Vatandaşların kar yağışında yürümesi Vatandaşların araçlarını temizlemesi BAYBURT - Bayburt'ta bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava, dün geceden itibaren yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.