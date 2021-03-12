Kapıkule'de tır şoförünün montuna gizlenmiş 2 kilo 300 gram kokain ele geçirildi
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Kapıkule'de tır şoförünün montuna gizlenmiş 2 kilo 300 gram kokain ele geçirildi

12.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:32
Kapıkule'de tır şoförünün montuna gizlenmiş 2 kilo 300 gram kokain ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tır şoförünün üzerinde yapılan aramada 2 kilo 300 gram kokain bulundu.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tır şoförünün üzerinde yapılan aramada 2 kilo 300 gram kokain bulundu.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışma kapsamında, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırı durdurdu.

Polis ekipleri tırdaki incelemenin ardından tır şoförü E.T'nin üzerinde yaptığı aramada montun astarının içerisine gizlenmiş 2 kilo 300 gram kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü ifade işlemleri için Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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