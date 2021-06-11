Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,75 azalışla 504,70 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,75 azalışla 504,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 817,00 lira, Cumhuriyet altını 3.346,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,75 düşüşle 504,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE

CUMA

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)513,50513,70504,50504,70
Cumhuriyet Ata Lira3.384,003.405,003.325,003.346,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)468,30472,30460,00464,00
Lira(Tam) Ziynet3.307,003.327,003.249,003.269,00
Yarım Ziynet1.653,001.663,001.624,001.634,00
Çeyrek Ziynet827,00832,00812,00817,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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