Kanser vakalarının yüzde 10'undan fazlası ürolojik kanserler sonucu meydana geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanser vakalarının yüzde 10'undan fazlası ürolojik kanserler sonucu meydana geliyor

Kanser vakalarının yüzde 10'undan fazlası ürolojik kanserler sonucu meydana geliyor
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Medicana International İstanbul Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Koyuncu, "Dünya çapında yer alan kanser vakalarının yüzde 10'undan fazlasının ürolojik kanserler sonucu meydana geldiği bilinmektedir.

Medicana International İstanbul Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Koyuncu, "Dünya çapında yer alan kanser vakalarının yüzde 10'undan fazlasının ürolojik kanserler sonucu meydana geldiği bilinmektedir." ifadelerini kullandı.

Medicana International İstanbul Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, kanser, dünyada giderek artan bir sağlık problemi konumunda bulunuyor. Bu problem, toplumlar için önemli bir sosyoekonomik yük oluşturuyor ve bireyler için de maddi/manevi kayıp ve zorluklara yol açıyor.

Yakın zamanda yayımlanan dünya kanser istatistiklerine göre, ölüm nedenleri arasında kanser ilk sırada yer alıyor. Dünyada toplam 14,1 milyon yeni kanser vakası gelişiyor ve 8,2 milyon kansere bağlı ölüm oluşuyor.

Kanserde benzer seyir devam ettiği takdirde 2030 yılına gelindiğinde yıllık 22 milyon yeni vaka ortaya çıkması, yani 2008 verilerine göre yeni vakalarda yüzde 75 artış olması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana International İstanbul Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Koyuncu, gelecek yıllarda gelişecek olan kanser olgularının önemli bir kısmının az gelişmiş ülkelerde ortaya çıkması beklendiğini belirterek, kanserin Türkiye'de sebebi bilinen ölümler sıralamasında kardiyovasküler hastalıklardan sonra en sık görülen ikinci ölüm sebebi olması açısından önemli bir toplum sağlığı problemi olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Koyuncu, kanser ile mücadelenin kanserin tedavisinden ve palyatif bakıma kadar uzanan geniş bir yelpazeden oluşan oldukça komplike bir süreç olduğuna işaret ederek, "Ürolojik onkoloji, kadın ve erkeklerde idrar yolları ile erkeklerde üreme organlarında ortaya çıkan kanserlerin tanı ve tedavisi yapıldığı bir alandır. Dünya çapında yer alan kanser vakalarının yüzde 10'undan fazlasının ürolojik kanserler sonucu meydana geldiği bilinmektedir." ifadelerini kullandı.

Ürolojik kanser vakalarında mutlak olanın multidisipliner bir yaklaşımla, hastanın sağlık durumu ve hastalığın türüne göre cerrahi operasyonlar, kemoterapi veya radyolojik tedavi yöntemlerinden en uygun olanı tercih etmek olacağını aktaran Prof. Dr. Koyuncu, "Multidisipliner yaklaşım erken ya da geç evrede doğru tedavi ile hastanın sağlıklı dokularının korunması, kanserli dokunun cerrahi/kemoterapi/radyoterapi ile vücuttan uzaklaştırılması, genel vücut sağlığının korunması ve hayat kalitesinin artırılması amacını taşımaktadır. Ürolojik onkoloji kapsamında tanı ve tedavisi yapılan başlıca hastalıklar; böbrek kanseri, prostat kanseri, mesane kanseri, testis kanseri, böbrek üstü bezi kanseridir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Terör örgütü PKK'nın cezaevindeki üyelerine finansal destek sağladıkları iddia edilen 28 şüpheli yakalandı
Terör örgütü PKK'nın cezaevindeki üyelerine finansal destek sağladıkları iddia edilen 28 şüpheli yakalandı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Vladimir Putin Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Düm Tek Tek Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Arda Turan Ozan Tufan Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kanser vakalarının yüzde 10'undan fazlası ürolojik kanserler sonucu meydana geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 11:12:30. #1.15#

title