Kanada polisi bu yılın ilk 11 ayında düzenlediği operasyonlarda 32 kişiyi öldürdü

Kanada'da polislerin, 2021 yılının ilk 11 ayında 32 kişiyi vurarak öldürdüğü belirlendi.

Kanada resmi haber ajansı CanadianPress'in derlediği habere göre, ülke genelinde görev yapan polis birlikleri, 1 Ocak 2021 ile 30 Kasım 2021 arasında düzenledikleri operasyonlarda 64 kişiye silahla ateş etti.

Toplamda 32 kişinin hayatını kaybettiği bu operasyonlarda, 25 kişi muhtelif şekillerde yaralanırken, 7 kişi de yara almadan kurtuldu.

Bu yıl polis tarafından vurulan sivillerin büyük çoğunluğunu genç erkekler oluştururken, araştırmaya henüz dahil edilmeyen ve aralık ayında gerçekleşen en az üç ölümcül silahlı olay oldu.

Operasyonlarda ateş edilenlerin yarıdan fazlası yerli halk

Kanada polisinin ateşli silah kullandığı operasyonlar sırasında ölen ya da yaralananların yüzde 50'den fazlasını yerli halk, yüzde 17'sini siyahiler ve geri kalanını da diğer gruplar oluşturdu.

Haber e göre, veriler, söz konusu kişilerin yüzde 52'sinde bıçak veya diğer bir kesici alet, yüzde 31'inde ise ateşli silah olduğunu gösterdi.

Kanada polisi, 2021'in ilk 11 ayında, sağlık kontrolü veya akıl sağlığı bozuk kişiler sebebiyle yardıma çağrıldığı 6 vakada 4 kişiyi vurarak öldürdü.

Polisin güç kullanımına dair ulusal veri tabanı yok

Toronto Üniversitesi Öğretim Üyesi Akwasi Owusu-Bempah, Kanada'da polisin güç kullanımını anlamadaki temel zorluğun, ulusal bir veri tabanının olmamasından kaynaklandığını söyledi.

Bempah, "Polis tarafından kaç kişinin öldürüldüğünü ve bu ölümlerin sonucunun ne olduğunu hesaplamak zor. İhtiyacımız olan şey daha iyi veri toplama, daha iyi veri raporlama ve bu bilgileri toplayan kurumlardan daha fazla şeffaflık." dedi.

Haber de görüşlerine başvurulan ve kendisi de Shabot Obaadjiwan First Nation yerli topluluğunun üyesi olan Trent Üniversitesi Kriminoloji Öğretim Üyesi Erick Laming de polisin güç kullanımının son yıllarda arttığını söyledi.

Laming, Kanada Ceza Hukuku Derneği için gerçekleştirdiği çalışmada, 2010 ile 2019 arasında, sadece Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nin (RCMP) ölümlü atışlarının yüzde 39 ve ölümlü olmayan atışlarınınsa yüzde 50 arttığını tespit etti.

Kanada'nın Montreal kentinde yaşayan Çelik ailesinin 28 yaşındaki oğlu tıp fakültesi öğrencisi Koray Çelik de 6 Mart 2017'de girdiği kriz nedeniyle sakinleşemeyince babası Cesur Çelik'in yardım için çağırdığı polisler tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmüştü. Çelik ailesinin dört polise karşı açtığı davanın görüldüğü mahkeme ise halen devam ediyor.

AA / Seyit Aydoğan - Son Dakika Haberleri

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