Kanada'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 2 bini geçti
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Kanada'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 2 bini geçti

18.10.2020 01:37 | Son Güncelleme: 18.10.2020 01:40
Kanada'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 2 bini geçti

Kanada'da günlük kaydedilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 2 bini geçtiği bildirildi.

Kanada'da günlük kaydedilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 2 bini geçtiği bildirildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde bir haftada 14 bin 161 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi. Bu artışla geçen hafta 182 bin 754 olan vaka sayısı 196 bin 915'e çıktı.

Salgında ikinci dalganın yaşandığı Kanada'da son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı da 120 artarak 9 bin 660'tan 9 bin 780'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 8 milyon 563 bin 59 Kovid-19 testi uygulandı.

Salgında iyileşenlerin sayısı da 165 bin 446 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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