Kamu Başdenetçisi Malkoç, Vali Köşger'i ziyaret etti

24.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:25

Bir takım ziyaretler için Aydın'a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun çok önemli bir görev ifa ettiğini belirterek, "Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un Aydın'a yaptığı ziyaretten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu ülkemizde son zamanlarda kurulmuş önemli kurumlardan birisidir. Kamunun denetlenmesi anlamında çok önemli vazifeler ifa ediyor" dedi.



Aydın'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ve Aydın'ın Türkiye'nin müstesna illerinden biri olduğunu ifade eden Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç ise "Türkiye'de son yılarda her alanda güzel gelişmeler oldu. Türkiye bir taraftan ulaşımda yollarını geliştirirken, dünyanın en büyük havaalanını yaparken, hızlı trenlerini yaparken, sağlıkta ve eğitimde ciddi mesafeler aldı. Hak ve özgürlüklerin hem korunması hem de yaygınlaştırılması anlamında da güzel kurumlar oluştu. Bunlardan bir tanesi de Kamu Denetçiliği Kurumu. Bu kurum kamu hizmetleri sunan kurumlarla, devletle vatandaş arasındaki ilişkide arabuluculuk görevi gören, aynı zamanda da idareyi denetleyen bir kurum. Diğer bir anlamda halkın avukatlığını yapan, tavsiye kararları ile de idareye danışmanlık yapan yol gösteren güzel bir kurum. Böyle ziyaretlerle illerimizdeki sorunları sıkıntıları nasıl çözülebilir, bunları hasbıhal ediyoruz. Üniversitelerde gençlerimize hem kurumu hem hak arama yollarını anlatıyoruz. Netice itibarı ile buralardan edindiğimiz bilgileri bu sorunları, sorunların çözüm yollarını, Ankara'da ilgili kurumlara, devletin yöneticilerine sunuyoruz. Bu vesileyle Aydın'dayız" diye konuştu.



Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç valilik ziyareti sonrasında diğer bazı kurum ve kuruluş ziyaretlerinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi'de "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konferansına katıldıktan sonra Aydın'dan ayrılacak. - AYDIN

Kaynak: İHA