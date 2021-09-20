Kale'de ki· restaurantin yildizi yükseli·yor

Giresun Belediyesi tarafından tamamen yenilenerek yeni yüzüyle birlikte uzun bir aranın ardından yeniden faaliyete başlayan Kale'de ki restauranta olan ilgi her geçen gün artıyor.

Kale'ye özgü ve modern bir mimariyle dizayn edilen restaurant yerli yabancı turistleri ve tüm vatandaşları en iyi şekilde ağırlıyor. İşletmesi Belediye iştiraki şirket tarafından yürütülen tesiste Giresun yöresel tatları, balık çeşitleri, yöresel kahvaltı ve pide çeşitleri misafirlere ikram ediliyor.

Binasıyla, personeliyle ve yöresel tatlarıyla bambaşka bir kimliğe bürünen tesis kapalı alanı ve eşsiz güzellikteki bahçesiyle ziyaretçilerine hizmet veriyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, bu sosyal tesisi ticari amaçla değil, şehrimizin yöresel tatlarının tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla hizmete açtıklarını belirterek: "Belediye olarak şehrimizin her yönüyle tanıtımını yapmaya devam edeceğiz. Çünkü turizmin ilk ayağının tanıtım olduğuna inanıyorum. Bu tesisimiz de yöresel tatlarımızın tanıtımı için etken olacak. Şehrimize son derece güzide bir mekanı, tesisi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

SEYİR TERASI

Diğer yandan, Kale'nin Kuzey Batı yakasına modern bir şekilde inşa edilen ve vatandaşların hoşça vakit geçirebileceği, şehir manzarasına hakim konumdaki seyir terasının ziyaretçileri de her geçen gün artıyor.

Kafe hizmeti de veren seyir terasında misafirler sıcak ve soğuk içeceklerini yudumlayarak doğanın ve denizin eşsiz manzarasını izleyebiliyor.

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