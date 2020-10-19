Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğlun öldüğü kaza kamerada (3)

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI Konya'da, dün alışveriş yapmak için markete gittiği sırada kaldırımda yürürken, otomobiliyle çarparak Bünyamin Özkan ve oğlu Ahmet Eymen'in ölümüne anne Sibel Özkan'ın yaralanmasına neden olan sürücü Furkan Onat (19), tedavisinin ardından taburcu oldu.