Kaldırım taşıyla yaralanan kadınla ilgili dava dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi

28.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:30

İzmir'in Menderes ilçesinde, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Tuğçe Koçaş'ın başına kaldırım taşı atarak ağır yaralayan sanığın yargılamasını ağır ceza mahkemesi yapacak.

Menderes 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Tuğçe Koçaş'ın avukatı İbrahim Ayberk Çalışkan, olay günü Okan Şahin'in müvekkilin başına, kısa mesafeden hedef göstererek halk arasında "kaldırım taşı-parke taşı" olarak tabir edilen ağır, öldürmeye elverişli taş ile vurduğunu belirterek, suç aletinin yerleşik içtihatlar ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca saldırıya ve savunmaya elverişli olup, "silah" niteliği taşıdığını savundu.

Müvekkilinin ölüm riski yüksek ciddi ameliyatlar geçirdiğini, sanığın eyleminin ve darbenin şiddetinin, öldürme kastının varlığını ortaya koyduğunu dile getiren Çalışkan, mahkemece "görevsizlik" kararı verilmesini ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Sanık Okan Şahin'in avukatı ise görevsizlik itirazını kabul etmediklerini belirterek, tarafların arasında geçmişe dayalı bir husumet bulunmadığını, kasten öldürmeyi gerektirecek bir durumun olmadığını ileri sürdü.

Hakim, Tuğçe Koçaş'ın kafasında çökme kırığı meydana gelmesi, darbe şiddeti gözetildiğinde sanık Şahin'in eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dava dosyasının, ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Olayın geçmişi

İzmir'in Menderes ilçesinde, 7 Ağustos 2018'de yaşanan olayda, Tuğçe Koçaş ve arkadaşları bir kafede otururken, sanık Okan Şahin, elinde kaldırım taşı ile Koçaş'a saldırmış, araya girmek isteyen diğer iki kişiyi de yaralamıştı.

Okan Şahin hakkında "silahtan sayılan aletle kasten yaralama ve yaralamaya teşebbüs", "hakaret" ve "sair tehdit" suçlarından dava açılmıştı.

Şahin ise karşı tarafın kendisine saldırdığını ve hakaret ettiğini ileri sürerek, şikayetçi olmuştu.

Tuğçe Koçaş ve yakınları Kısmet Senem Şahin ve Pervin Yorulmazlar hakkında da "silahtan sayılan aletle kasten yaralamaya teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılmaları istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA