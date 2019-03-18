Kahramanmaraş'ta Yusuf Güney Konseri

Şarkıcı Yusuf Güney Kahramanmaraş'ta konser verdi.

Terziler ve Konfeksiyoncular Odası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen alışveriş festivalinde sanatçı Yusuf Güney sevilen şarkılarını seslendirdi.

Fuar Merkezinde gerçekleştirilen festivalde sahne alan Güney, seyircilerle birlikte sevilen şarkılarının birlikte söyledi.

Güney, Kahramanmaraşspor yöneticileri tarafından hediye edilen forma ile konsere katıldı.

Kaynak: AA