Kahramanmaraş'ta led ekranlara 'Love Erdoğan' yazıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahramanmaraş'ta led ekranlara 'Love Erdoğan' yazıldı

06.03.2021 23:06 | Son Güncelleme: 06.03.2021 23:10
Kahramanmaraş'ta led ekranlara 'Love Erdoğan' yazıldı

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi, ABD'deki 'Stop Erdoğan' yazısına tepki olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için şehirdeki led akranlara 'Love Erdoğan' yazdırdı.

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi, ABD'deki 'Stop Erdoğan' yazısına tepki olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için şehirdeki led akranlara 'Love Erdoğan' yazdırdı.

ABD'nin New York eyaletinde reklam panosuna 'Stop Erdoğan' yazılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kahramanmaraş'tan destek geldi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün talimatıyla şehirdeki led ekranlara 'Love Erdoğan' yazıldı.


Kahramanmaraş'ta led ekranlara 'Love Erdoğan' yazıldı
Kahramanmaraş'ta led ekranlara 'Love Erdoğan' yazıldı
Kahramanmaraş'ta led ekranlara 'Love Erdoğan' yazıldı
Kahramanmaraş'ta led ekranlara 'Love Erdoğan' yazıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hakan Yılmaz Kenan Doğulu Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Caner Erkin Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Otomobil Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta led ekranlara 'Love Erdoğan' yazıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 23:11:26. #1.14#
title