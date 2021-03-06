Kahramanmaraş'ta led ekranlara 'Love Erdoğan' yazıldı
06.03.2021 23:06 | Son Güncelleme: 06.03.2021 23:10
KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi, ABD'deki 'Stop Erdoğan' yazısına tepki olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için şehirdeki led akranlara 'Love Erdoğan' yazdırdı.
KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi, ABD'deki 'Stop Erdoğan' yazısına tepki olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için şehirdeki led akranlara 'Love Erdoğan' yazdırdı.
ABD'nin New York eyaletinde reklam panosuna 'Stop Erdoğan' yazılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kahramanmaraş'tan destek geldi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün talimatıyla şehirdeki led ekranlara 'Love Erdoğan' yazıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ