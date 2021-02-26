KAHRAMANMARAŞ - Çıkan yangında ev ve araç kullanılamaz hale geldi
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KAHRAMANMARAŞ - Çıkan yangında ev ve araç kullanılamaz hale geldi

26.02.2021 00:05 | Son Güncelleme: 26.02.2021 00:19

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir ikamette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, evin önünde park halinde bulunan 46 ACP 427 plakalı araca da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın sonucu park araç ile ev kullanılamaz hale geldi.

KAHRAMANMARAŞ - Çıkan yangında ev ve araç kullanılamaz hale geldi
KAHRAMANMARAŞ - Çıkan yangında ev ve araç kullanılamaz hale geldi
KAHRAMANMARAŞ - Çıkan yangında ev ve araç kullanılamaz hale geldi
KAHRAMANMARAŞ - Çıkan yangında ev ve araç kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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