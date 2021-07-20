Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Onikişubat Bulutoğlu Mahallesi mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz ve su tankı ile 2 dozerle yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı