Son dakika haberleri | Kağıthane'de yasa dışı silah ticareti operasyonu
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Son dakika haberleri | Kağıthane'de yasa dışı silah ticareti operasyonu

16.03.2021 12:02 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:20
Son dakika haberleri | Kağıthane'de yasa dışı silah ticareti operasyonu

Son dakika haber... Ali Çağlar TINBEK / KAĞITHANE'de düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda 7 adet ruhsatsız silah, 7 adet şarjör ve 107 adet fişek ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Ali Çağlar TINBEK/

KAĞITHANE'de düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda 7 adet ruhsatsız silah, 7 adet şarjör ve 107 adet fişek ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde bulunan adreste yasa dışı silah satışı yapıldığı ihbarı aldı. Harekete geçen polis ekipleri, dün saat 21.50 sıralarında tespit edilen adrese baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet şarjör, 107 adet fişek ve silah ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda adreste bulunan şüpheli B.G. (43) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

 


Son dakika haberleri | Kağıthane'de yasa dışı silah ticareti operasyonu
Son dakika haberleri | Kağıthane'de yasa dışı silah ticareti operasyonu
Son dakika haberleri | Kağıthane'de yasa dışı silah ticareti operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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