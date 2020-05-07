Kafe ve Restoranlarda Alınacak Koronavirüs Tedbirleri Netleşiyor
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Kafe ve Restoranlarda Alınacak Koronavirüs Tedbirleri Netleşiyor

Kafe ve Restoranlarda Alınacak Koronavirüs Tedbirleri Netleşiyor
07.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:44

Koronavirüs nedeniyle sadece paket servis hizmeti veren restoranlar ve kafeler yeniden müşterilerine hizmet vermek için gün sayıyor.

Koronavirüs nedeniyle sadece paket servis hizmeti veren restoranlar ve kafeler yeniden müşterilerine hizmet vermek için gün sayıyor. Kafe ve restoranlar da açılış hazırlıklarına başlandı. Restoranlarda ve kafelerde alınacak olan tedbirler belli olmaya başladı. İşte detaylar.

Restoranlarda Alınacak Koronavirüs Önlemleri

İlk aşamada berberler ve avm'ler hizmet vermeye başlacak. Restoran ve kafelerde gelecek günlerde verilecek olan kararlar ile hizmet verecek. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Yenişafak'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İşletmeler açıldığında henüz net bir karar yok ama dükkanın kapasitesinin yüzde 50'si kadar müşteri alınması gündemde. İşletmeye gelen bütün müşterilerin ateşi ölçülecek ve masa aralarında 2-2,5 metre mesafe olacak. Masada tuzluk, biberlik olmayacak bunlar tek kullanımlık ufak poşetlerde verilecek.

Talep edenlere tek kullanımlık çatal kaşık bıçak verilecek veya mevcut kaşık çatal bıçaklar temassız bir şekilde paketlenip masaya gelecek ve müşteri kendisi bunu açacak. Ayrıca bu dönemde self-servis konusu da büyük talep görecek.

Personelin ise mümkün olduğunca müşteri ile az teması, maske – eldiven - bone gibi aparatları kullanması ve bunları sık sık değiştirmesi planlandı."

Sizler yapılan açıklama hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

Manşet

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