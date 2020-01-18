KAEÜ Tıp Fakültesi yeni yerine taşındı
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KAEÜ Tıp Fakültesi yeni yerine taşındı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yeni yerine taşınan Tıp Fakültesi binasında incelemede bulundu.

18.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:20
KAEÜ Tıp Fakültesi yeni yerine taşındı

(KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan , yeni yerine taşınan Tıp Fakültesi binasında incelemede bulundu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya, binadaki çalışma odaları, sınıflar, laboratuvarlar, hasta ve maket odaları ile kadavra odalarını gezdi.

17 bin metrekare alan ve 3 kattan oluşan yeni hizmet binasının fakülte öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde hazırlandığını vurgulayan Karakaya, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 60 öğrenci ile başlayan Tıp Fakültesinin şu anda 300'ü aşkın geleceğin hekimlerini yetiştirdiğini aktardı.

Kaynak: AA
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