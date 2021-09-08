Kadınlar Milli maçı heyecanı dolayasıya yaşadı
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Kadınlar Milli maçı heyecanı dolayasıya yaşadı

Kadınlar Milli maçı heyecanı dolayasıya yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Hollanda-Türkiye Milli takım maçını kadınları hep birlikte seyrederek, o heyecanı hep birlikte hissettiler.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Hollanda-Türkiye Milli takım maçını kadınları hep birlikte seyrederek, o heyecanı hep birlikte hissettiler.

A Milli futbol takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubu 6'ıncı maçında Hollanda karşısında 6-1 mağlup olurken, Güneş Spor Kulübü kadınları hep birlikte seyretti. Yenilgi sonrası büyük üzüntü yaşayan kadınlar, bir sonraki maç için umutlu konuştular. Maç sonrası açıklama yapan Güneş Spor Kulüp Başkanı Ümit Kök, "Kulüplerinin kadın kolları olarak birlikte milli maç heyecanını yaşamak istedik. İkincisini düzenlediğimiz bu etkinliğimiz ile kadınlarımızın da toplu bir şekilde maç seyretme heyecanını yaşamalarını sağladık. Kadınlarımızın yaşamın her noktasında olduğu gibi milli takımımızın da yanında olduğunu göstermek istedik. Kadınlarımız ile bu tarzda daha fazla etkinlikler düzenleyeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin tamamına ulaşıp kadınlarımız ile birçok çalışmalar yapıp ilçemize bir hareket kazandırmak ve sosyal projeler ile bağlarımızı kuvvetlendirmek istiyoruz"dedi. - BİLECİK

Kadınlar Milli maçı heyecanı dolayasıya yaşadı
Kadınlar Milli maçı heyecanı dolayasıya yaşadı
Kadınlar Milli maçı heyecanı dolayasıya yaşadı
Kadınlar Milli maçı heyecanı dolayasıya yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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